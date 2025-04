Trump se zlomil

Trumpův ústup lze jako obvykle interpretovat nejrůznějšími způsoby. Objevily se pokusy vidět celou záležitost jako součást jakési geniální strategie. Šéf Bílého domu nejdříve vrhl proti americkým obchodním partnerům to nejhorší, co si uměl vymyslet, vyděsil je, a pak, když začalo jít skutečně do tuhého a výrobci začali panikařit, zase ucukl a otevřel časovou prodlevu nutnou k vyjednávání. V tomto pojetí je celá akce promyšlenou snahou vyjednat nové, pro Ameriku údajně férovější podmínky mezinárodního obchodu, vedenou nekompromisním mužem, který ví, co dělá.