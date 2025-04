Řecký hrdina Beneš

V knize Apoštol demokracie nenajdeme „tradiční“ vášnivé debaty o míře individuální viny Edvarda Beneše ohledně vývoje v letech 1938–1948, v nichž obraz druhého prezidenta osciluje od moudrého vůdce až k demiurgovi všeho zlého, co Československo tehdy i později potkalo. Historik Pavel Dvořák studuje dobovou národní mytologii a to, jak se Beneš stal její součástí. Cílem není jeho druhý život; to, jak dotyční žijí v paměti následujících generací. Příběh naopak končí s hrdinovou smrtí.