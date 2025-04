Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Začala dlouho očekávaná oprava hlavní ranveje na letišti Václava Havla v Praze. Prudké víkendové ochlazení ohrozilo letošní úrodu meruněk. Ve Štěchovicích se převrátila pramice s dělníky opravujícími most přes Vltavu; šest dělníků se zachránilo, jeden utonul. Po stížnostech vylekaných občanů postříleli myslivci dvaadvacet divočáků žijících v brownfieldech na periferii Brna. Tohoto rozhodnutí hluboce lituji. A zdá se, že v tom chaosu není žádný řád, komentovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit dvacetiprocentní clo na veškeré zboží z Evropské unie a zahájit tak největší celní válku za posledních sto let; Trump svůj útok na všechny významné obchodní partnery Spojených států zdůvodnil pomstou za jejich údajné „letité okrádání“ Ameriky, což ale nepotvrzují žádná dostupná čísla ekonomických statistik: například zatímco podle Trumpa EU zatěžkává dovážené americké zboží clem ve výši 39 procent, ve skutečnosti je to desetkrát méně – 3,9 procenta. Akciové trhy v reakci na Trumpův krok ohlásily okamžitý a prudký propad. Šance, že se nákaza dostane na území České republiky, se zvětšuje, a největší riziko je přenos člověkem, komentoval vědec Petr Lány z Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie na Veterinární univerzitě Brno snahu úřadů zabránit pohraničními kontrolami a povinnou dezinfekcí hrozbě rozšíření slintavky a kulhavky ze slovenských a maďarských ohnisek přes české hranice dál na západ. O další podpoře Ukrajiny a o posílení kolektivní obrany NATO jednali na dvoudenní schůzce v Bruselu ministři zahraničí Severoatlantické aliance. Uplynulo 105 let od chvíle, kdy československý parlament schválil dodnes platnou podobu československé státní vlajky. Těžební společnost OKD zahájila přípravu na likvidaci posledního černouhelného dolu v Ostravsko-karvinském revíru. Stavitelé napjali lana na právě dokončovaném – a v Česku největším – lanovém mostě přes Labe u Pardubic. Vzhledem k tomu, že se tragédie odehrává v místech, kde dochází k občanské válce, nebyli bychom schopni zajistit bezpečnost týmu, vysvětlil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake, proč vláda nedovolila skupině tuzemských záchranářů USAR odjet do Barmy, kde zemětřesení o síle 7,7 stupně zničilo rozsáhlé oblasti a pohřbilo pod troskami tisíce lidí. K letošní maturitní zkoušce se přihlásilo 88 206 studentů – nejvíc od roku 2014. Agentura pro výzkum veřejného mínění YouGov ve svém čerstvém srovnávacím průzkumu odhalila, že stačilo 70 dnů vlády Donalda Trumpa a jeho slovních útoků proti Kanadě, Evropské unii a Ukrajině, aby mezi konzervativně volícími Američany zásadně (z 12 na 27 procent) přibylo těch, kteří EU, Kanadu i Ukrajinu vnímají jako „nepřátelské“ či „nikoli přátelské“; naopak počet republikánských voličů s kladným vztahem k Rusku se během Trumpovy vlády zvýšil z 15 na 25 procent. Ještě překvapivější je, že tato změna je v menší míře patrná i u demokratů: zdá se, že i oni pomalu změkčují postoj vůči Rusku a stávají se podezřívavějšími vůči dlouhodobým spojencům Ameriky, popsali další výsledky průzkumu jeho zadavatelé z časopisu The Economist. V Senátu začala výstava Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru. Meteorologové předpověděli, že duben bude nezvykle chladný a sněžit může i v nížinách.