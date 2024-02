Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Pokračovala vlna mimořádného tepla a na několika měřicích stanicích teploty přesáhly 15 stupňů Celsia. Tající sníh zvedl hladiny řek. Na ukrajinské frontě v bojích o město Avdijivka padl český dobrovolník. Jakýkoli náznak, že spojenci nebudou bránit každého ze svých řad, podkopává bezpečnost nás všech, včetně Američanů, a vystavuje americké i evropské vojáky zvýšenému riziku, komentoval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg výrok kandidáta na post prezidenta USA Donalda Trumpa, který na předvolebním mítinku za jásaní svých příznivců prohlásil, že nejenže nedovolí americké armádě přijít v případě ruského napadení na pomoc těm spojencům z NATO, kteří řádně neplatí své příspěvky (jako to například léta nedělá Česko), ale naopak že vyzve Rusy, aby si s takovými neplatiči „dělali, co se jim zlíbí“; šéf diplomacie EU Josep Borrell v reakci na Trumpova slova vyzval členské země Evropské unie, aby začaly urychleně pracovat na schopnosti samostatně bez Američanů ubránit svoji svobodu a bezpečnost. Počet registrovaných zbraní v rukou zdejšího obyvatelstva vzrostl na milion a počet majitelů zbrojního průkazu poskočil o tři procenta na celkových 317 tisíc, zachytila policejní statistika. Zájem je malý, za půl roku přišlo necelých sto přihlášek, odpověděla tisková mluvčí české armády Vlastimila Cyprisová na dotaz veřejnoprávního rozhlasu, jak Češi a Češky využívají novou možnost hlásit se k obraně vlasti do takzvaného dobrovolného předurčení, kdy je vojsko pak v případě krize přednostně povolá na výcvik; věkový průměr dobrovolníků je navíc podle mluvčí čtyřicet let. Ve Wirralu u Liverpoolu zemřel jeden z posledních československých veteránů druhé světové války Ervín Hoida (105). Raketově přibylo nemocných s černým kašlem. Agrární komora, sdružující tuzemské velkopodnikatele v zemědělství, vyzvala své členy, aby na konci února v masových demonstracích protestovali proti agrární politice Evropské unie. Mám radost, komentoval bývalý premiér a čerstvě znovuzvolený šéf hnutí ANO Andrej Babiš skutečnost, že jej městský soud v Praze i napodruhé osvobodil v případu podezřelých machinací s čerpáním evropských mnohamilionových dotací na Babišovo luxusní sídlo Čapí hnízdo. Fotopasti na Křivoklátsku se podruhé během necelých tří měsíců podařilo zachytit kočku divokou a ochránci přírody z toho vyvodili, že zde vzácná šelma může mít svoje stálé teritorium. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách se vojáci ze Strakonic společně se specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy připravovali na své působení v mezinárodním uskupení NATO v Lotyšsku pod kanadským velením. Meziroční míra inflace klesla na 2,3 procenta, což je bezmála o pět procent méně než loni v prosinci, zveřejnil Český statistický úřad. Je to dobrá zpráva, konec zdražování, konec stresu a nejistoty z budoucnosti, komentoval inflační čísla premiér Petr Fiala. V Praze začala záchrana secesního, dlouhá léta chátrajícího nádraží Vyšehrad. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se po dvou měsících od hromadné vraždy čtrnácti studentů včetně dvou vyučujících přímo v budově školy vrátila k akademickému životu a oznámila začátek letního semestru. Začal rok dřevěného draka. Zemřel Pavel Reisenauer. [email protected]