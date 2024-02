Odstrkovaná hodnota stáří

Na úvod údaj z Českého statistického úřadu. Na konci roku 2021 žilo v ČR ve věku 65 či více let 2,17 milionu obyvatel. Tento počet dále roste. Práce Stáří je mládím světa Michala Janaty (1952) je přitom jedním z mála soustavnějších projevů v současné české knižní produkci, který se kontextuálně zamýšlí nad tím, co „vůbec“ znamená být starým, i co znamená být starým právě teď. Janata si k ruce bere spisy od antiky po dnešek a současně do textu zasazuje svoji zkušenost se stárnutím.

Polyhistor dnes