Deset světových zpráv

Izrael

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl přistoupit na příměří s Hamásem. Teroristická organizace nabízela dohodu o klidu zbraní výměnou za propuštění izraelských zajatců z Pásma Gazy. Za jediné řešení konfliktu v Pásmu Gazy Netanjahu pokládá izraelské vítězství. Izrael zahájil invazi do této palestinské exklávy poté, co hnutí Hamás 7. října loňského roku provedl masivní přeshraniční útok. Zemřelo při něm 1200 lidí. Asi 250 lidí pak teroristé unesli do Pásma Gazy. Izraelská armáda odpověděla bombardováním této palestinské oblasti a později zahájila i pozemní operaci. Podle palestinských úřadů už za čtyři měsíce od zahájení odvetné akce Izraele zemřelo v Pásmu Gazy téměř 28 tisíc lidí. Postup Izraele v tomto týdnu kritizoval americký prezident Joe Biden – apeloval na to, že utrpení nevinných civilistů v Pásmu Gazy musí skončit.