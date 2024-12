Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Dolní komora parlamentu schválila státní rozpočet na příští rok počítající se schodkem 241 miliard korun. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívili Austrálii a Nový Zéland. Bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš se rozhodl zrušit svěřenský fond a znovu otevřeně převzít vládu nad svým podnikatelským impériem Agrofert. Cena bitcoinu se poprvé dostala nad hodnotu 100 tisíc dolarů. Krize neexistují ve vakuu, ale v prostředí, které už je nasyceno názory a ty se krizi přizpůsobí, vysvětlil odborník na komunikaci ministerstva vnitra Jan Paťawa výsledky čerstvě zveřejněného průzkumu veřejného mínění od agentury STEM, podle něhož 47 procent Čechů letos v září uvěřilo internetem šířené dezinformaci, že stát nemá peníze na boj s probíhajícími povodněmi, neboť je všechny poslal na podporu Ukrajiny; 12 procent českých občanů zprávě neuvěřilo a zbytek ji nezachytil. Protestní petice podepsaná čtyřmi tisícovkami místních občanů, zemědělců, myslivců a rybářů přiměla vládu odložit o půl roku vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok kolem splynutí Moravy a Dyje. Všichni vědí, že se něco stane, ale všichni říkají: ‚To není náš problém‘; za chvíli mu bude osmnáct, já ho budu muset pustit ven a někdo pak bude mít smůlu. Třeba mu nedá cigaretu..., komentoval ředitel ústavu pro problematickou mládež v Boleticích nad Labem Rudolf Jakubec skutečnost, že úřady a specializované instituce se nechtějí zabývat případem jednoho z boletických chovanců, který kvůli odmítnutí cigarety napadl nožem vlastního otce, veřejně mluví o chuti dát ještě v ústavu průchod své touze stát se sériovým vrahem: „Až to tady vypleskám, budete všichni koukat,“ předal Jakubec médiím vychovatelský zápis o čerstvé výhrůžce nebezpečného klienta spolubydlícím a ústavnímu personálu. Diktátorovy imperiální ambice, jeho krutost, nacionalistická povýšenost, xenofobie a deklarované maskulinní autoritářství se snadno včlenily do kolektivního nevědomí značné části Rusů: nejprve přijali jeho obraz, rétoriku, metody a pak automaticky také válku jako přirozené pokračování všech těchto základních rysů, citovaly noviny slova, kterými se ruský, v Německu žijící sociolog Igor Eidman vyjádřil ke sporu o to, jestli je ruská agrese proti Ukrajině jen „Putinovou válkou“, anebo je to válka schvalovaná většinou Eidmanových někdejších krajanů z Ruské federace. Na protest proti násilí gruzínské policie při rozhánění masových demonstrací občanů nesouhlasících s rozhodnutím tamní proruské vlády „odložit“ rozhovory o přistoupení země k Evropské unii složila svou funkci gruzínská velvyslankyně v Česku Tea Maisuradze. Pod vrchem Homole v Pardubickém kraji začala ražba tunelu pro budoucí dálnici D35 z Úlibic do Lipníka nad Bečvou. Pokud někdo zemře, tak v naší kultuře neslavíme, glosovali členové slovenského horolezeckého spolku James fotografie zachycující českého lezce Marka Holečka při oslavě jeho padesátin v nepálském Káthmandú čtyři dny poté, co během společného sestupu z hory Lang- tang Lirung tragicky za nejasných okolností zahynul pádem do trhliny v ledovci jeho slovenský kolega a parťák na laně Ondrej Húserka (34). Senát schválil vládní důchodovou reformu. Do Česka přestala téct ropa z ruského ropovodu Družba a úřady oznámily, že vzhledem k zásobám nejde o vážný problém.