Co když to Harris nedá?

A to jsme pouze u průzkumů celostátních, které ale nakonec kvůli specifickému volebnímu systému vlastně nemají zase tak zásadní význam – Clinton si udržela náskok tří milionů hlasů, v přepočtu na volitele to ale nestačilo. Důležité tak je, jak si kandidáti vedou v klíčových státech, tzv. swing states, kde se skutečně volby rozhodnou. Tam je však situace ještě vyrovnanější, rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harris se obvykle vejde do jediného procenta. To je samozřejmě zcela v oblasti statistické chyby, takže si stačí říct, že třeba ve třech klíčových středozápadních státech, Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu, zavládl v tuto chvíli v podstatě pat. Bez těchto států nicméně Kamala Harris zvítězí pouze stěží, v dalších swing states je pro ni situace ještě složitější.