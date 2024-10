Česká politika skleněných útesů

Pojem „glass cliff effect“ pochází z výzkumu z roku 2003, který reagoval na slavný článek, podle nějž se firmám vedeným ženami daří hůř než těm s ryze mužským vedením. Výzkum toto tvrzení vyvrátil, když srovnal finanční kondici vybraných firem před a po jmenování muže, respektive ženy do vedení. Zjistil totiž, že firmy jmenovaly ženy do čela až ve chvíli, kdy se jejich krize dostala do bodu, v němž je muži nechtěli vést. Ženy tedy přebíraly instituce v pokročilém stadiu rozkladu a tento stav byl pro ně výchozím bodem.