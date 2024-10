Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Po třech měsících intenzivní likvidace polomů se pro veřejnost znovu otevřely rozlehlé lesy v centrální části Moravského krasu poničené v červnu vichřicí a v září deštěm a větrem. Pád člověka do kolejiště ve stanici Smíchovské nádraží přerušil na část odpoledne provoz metra linky B mezi stanicemi Nové Butovice a Florenc. Stovky lidí si přišly 7. října na Staroměstské náměstí v Praze připomenout památku 1200 obyvatel izraelských kibuců při hranici s Pásmem Gazy, které přesně před rokem přepadli, povraždili a nejstrašnějším způsobem umučili teroristé Hamásu. Úřady oznámily, že příští rok podraží o 140 korun dálniční známka. Vždycky si říkám, že budu poslední, že se ztratím, že to nedám; ale ještě nikdy se to nestalo, řekla novinářům Blanka Janečková z Loun stojící popáté na startu orientační soutěže vodicích psů, jejíž šestý ročník zkoumající schopnosti zvířat a jejich souhru s člověkem proběhl v ulicích Žižkova v Praze. Pokračoval postup ruské okupační armády na východní Ukrajině a týdeník The Economist napsal, že „pokud mají Ukrajina a její západní podporovatelé zvítězit, musí mít nejprve odvahu přiznat, že prohrávají“. Po třídenní stávce justičních zaměstnanců vstoupili do stávky za vyšší platy pracovníci pražských státních zastupitelství. České úřady včetně ministerstva životního prostředí ostře protestovaly proti plánu německých investorů postavit na německé straně hranic za Tachovem čtyři větrné elektrárny a veřejnoprávní rozhlas označil německý plán za snahu „jasně ukázat, kdo je tady pánem“. Oni dělají vepřové škvarky z prasečí kůže a je to takové nijaké, takže já jsem jim připravila škvarky tak, jak je známe na Slovácku – a pak chodili všichni rozhodčí a po hrstech si je dávali do kapes, popsala Monika Remešová z uherskohradišťských Popovic zlínskému rozhlasu, jak se stalo, že během svého cestovatelského pobytu na Novém Zélandu vyhrála tamní celostátní soutěž o nejlepšího řezníka. Po příchodu tří tisícovek čerstvých absolventů na trh práce stoupla nezaměstnanost z 3,8 na 3,9 procenta. Novou předsedkyní Sociální demokracie byla na stranickém sjezdu zvolena Jana Maláčová, která v děkovném proslovu informovala spolustraníky, že je kvůli volebnímu úspěchu nutné, aby se sociální demokraté opět spojili s komunisty. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval faráře Josefa Toufara, umučeného v roce 1950 komunistickou Státní bezpečností poté, co se za ním při kázání několikrát pohnul oltářní kříž a tehdejší úřady Toufara obvinily, že se inscenovaným falešným zázrakem dopustil „protistátní činnosti“. Vidíme, že je velká poptávka voličů po někom, kdo „nezklamal“, hodně voličů má pocit, že nemá koho volit, že každý subjekt ho zklamal, nebo je nevolitelný; vidíme v datech, že tu je jasný prostor, aby uspěl nový politický subjekt, pokud bude finančně pokrytý, bude mít komunikační strategii a pár velkých osobností, popsal opětovný cyklický nárůst „zklamání“ části tuzemských voličů ředitel agentury pro průzkum veřejného mínění STEM Martin Buchtík. Vzrostl počet ztracených houbařů a policisté na Karlovarsku začali ve vytipovaných lesních lokalitách rozdávat lidem letáky s radami, jak se bezpečně pohybovat v přírodě s dostatkem balené vody, vhodným oblečením a léky, pokud je dotyčný houbař potřebuje. Příjemné teploty vydrží do 20. října, pak se začne ochlazovat, předpověděli meteorologové.