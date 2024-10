Noví hráči v bydlení prosazují na nájemníky přísnost. Za kouření v bytě tisícovka, za utajení vyhazovu z práce dvojnásobek

Pokuta tisíc korun za to, že nájemce neoznámil, že proti němu byla zahájena exekuce. Pokuta tři stovky za špatně uvedený variabilní symbol při placení nájemného. Povinnost platit za revize a opravy elektrických nebo plynových zařízení v nájemním bytě. Zákaz pokoušet se kontaktovat majitele bytu. Zákaz při prohlídce mluvit s lidmi, kteří by se do bytu chtěli nastěhovat po vás. Pokuta tisíc korun za kouření v nájemním bytě. Nový člen domácnosti jen po písemném schválení. Pokud neohlásíte změnu kontaktních údajů, pokuta dva tisíce korun. Stejná pokuta, když neoznámíte, že jste přišli o práci. A povinnost mít na dveřích nálepku Dokonalý nájemník, pokud si to firma bude přát.