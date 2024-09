Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

V pražském Divadle Archa se konala oslava nedožitých 80. narozenin Ivana Jirouse. Armáda poslala do Jeseníků ženisty na pomoc s obnovou poničených cest a mostů po povodních. Dál zlevňoval benzin. Naše strana posílila, ale radost nemáme, protože hrozí, že nám za rok bude vládnout Andrej Babiš po boku s extremisty, zhodnotil šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan výsledky krajských a senátních voleb, v nichž sice jeho partaj získala víc mandátů než před čtyřmi lety, ale celkově zvítězilo hnutí ANO podnikatele Andreje Babiše a posílil zdejší komunistický a fašistický extrém. Vojenští zdravotníci nacvičovali v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze péči o těžce raněné v bojových podmínkách. Prezident Petr Pavel vystoupil na Valném shromáždění OSN v New Yorku s výzvou, aby svět ve svém vlastním zájmu neopouštěl bránící se Ukrajinu a nedopustil její porážku agresivním Ruskem. Pavlův americký kolega Joe Biden se v té době sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a oznámil, že Spojené státy poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc, aby mohla „tuto válku vyhrát“. Hovoří o existencionálním momentu vývoje evropské integrace. Nepamatuji se, že bych toto z oficiálních dokumentů evropských institucí kdy slyšel nebo četl, ocenil ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník význam čerstvé zprávy o konkurenceschopnosti Evropské unie, ve které bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi napsal, že Evropa by měla postupovat společně a silně investovat do digitalizace a obranného průmyslu, protože pokud se jí to nepodaří, ztratí oprávněnost své existence. Po naprostém propadu v krajských volbách rezignovalo užší vedení Pirátské strany v čele s předsedou Ivanem Bartošem; o dva dny později premiér Petr Fiala odvolal Bartoše – kvůli nespokojenosti s jeho prací na digitalizaci státní správy – z funkce ministra pro místní rozvoj a Bartoš tento krok nazval „podrazem postrádajícím základní prvky lidské slušnosti“. Jsem přesvědčený, že ve vládě bychom měli zůstat až do konce volebního období, protože je tam spousta projektů, které je potřeba dotáhnout do finálního konce, oponoval pak bývalý plzeňský hejtman za Piráty Rudolf Špoták Bartošovu vyjádření, že jeho „vykopnutí“ z vlády je současně „vykopnutím“ celé strany, a proto by spolu s ním měli kabinet opustit i zbylí dva pirátští ministři; Špoták se současně nabídl, že coby zkušený úspěšný hejtman může Bartoše na ministerstvu pro místní rozvoj bez problémů vystřídat. Prezident Petr Pavel řekl z New Yorku médiím, že hned po návratu z USA zasedne na Pražském hradě postupně k jednání se všemi předsedy vládních stran. Ten trest vůbec neodpovídá míře zavinění, pánové nám výrazně poničili naše mládí a my jsme se z toho nikdy nevzpamatovali, komentoval hudebník Michael Kocáb podmínku a patnáctitisícovou pokutu, kterou u soudu v Praze dostali dva bývalí příslušníci komunistické Státní bezpečnosti za to, že počátkem osmdesátých let minulého století tlakem na tehdejší kulturní instituce zařídili zákaz vystupování pro Kocábovu kapelu Pražský výběr. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek slíbil, že do dvou let vznikne v Česku 26 nových komunitních center duševního zdraví na pomoc lidem s vážnými psychickými problémy. Ve Lvově skončily České sny – týdenní festival koncertů, výstav a besed na téma české vědy a kultury.