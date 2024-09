Explodující pagery v Libanonu jsou ukázkou síly. I strachu

Izrael jako vždy nepotvrzuje ani nevyvrací, že stojí za útokem – je ale vcelku jasné, že tomu tak je. Ve čtvrtek podezření potvrzují zdroje z amerických bezpečnostních služeb, které citují The New York Times. Izrael podle těchto informací soustavně a dlouhodobě pracoval na tomto rozsáhlém útoku na členy hnutí Hizballáh. A to skrze fiktivní firmu BAC Consulting registrovanou v Maďarsku, která s pověřením tchajwanského producenta, firmy Gold Apollo, vyráběla speciálně pro Hizballáh zařízení s malým množstvím trhaviny pentrit. Celý svět si ale teď klade otázku, proč Izrael zvolil tuto taktiku a co je jejím cílem.