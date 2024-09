Z dovolené

Supermarkety v Albánii naopak zejí prázdnotou. Jsou dražší než menší obchody a my v nich nakupujeme jen z pohodlnosti. V podstatě jde nakonec hlavně o ni. Po rozbité silnici jedete sice déle a nakupovat po malých krámcích déle trvá, ale má tohle být automaticky kritérium, kterému se „přirozeně“ podřizují všechna ostatní? Stojí za to přijít kvůli tomu třeba o dovednost umět samostatně sčítat? Přestože si nikdo z prodejců čínskou kalkulačku za pět eur nepořizuje, téměř zcela jistě to není proto, že by na ni nikdo z nich neměl.