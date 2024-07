Trump je připravený. Svět by měl být taky

Něco zničit – pověst, úřad nebo galerii – dovede každý. Skutečně a trvale proměnit vlastní stát však ne. Platí to v malých zemích uprostřed Evropy i ve Spojených státech. Donald Trump před osmi lety jasně říkal, co chce dělat, ale zaprvé byl tehdy ještě trochu politický klaun a zadruhé – nebyl dobře připravený na moc, kterou pak ve volbách získal. Způsobil chaos, ale Amerika se po jeho prohře vrátila do svých minulých kolejí. Jeho dnešní podoba je temnější a klaun je pryč. Jak popisuje Jiří Sobota ve svém obsáhlém článku na stránkách 12–19, tento Donald Trump a lidé kolem něj jsou odhodlaní a především připravení. A zdá se, že mají na své straně i zbylé potřebné ingredience. Pokud zvítězí, Ameriku promění. V Jiřího textu se dočtete i to, co může svět v tom případě očekávat.