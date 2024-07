Střelba do vlastní nohy

To, co dnes vypadá banálně, byl v tehdejší atmosféře plné paniky, nefungujícího spojení i strachu z jaderné války malý zázrak. Za pomoc Jaroslavě, trvale upoutané na lůžko, posléze Česku osobně děkovala manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. Už tehdy mě napadlo, že by si za tento případ Tomáš Vlach zasloužil metál. „Samozřejmost, ne?“ odbyl mě.