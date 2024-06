Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Delegace zdejších politických a vojenských reprezentantů i běžných občanů si na pláži Omaha připomenula, že uplynulo 80 let od vylodění Spojenců v Normandii. Noviny přinesly zprávu, že na frontě u Charkova se s novou dodávkou západních zbraní daří ukrajinským obráncům zastavovat vytrvalý ruský útok. Kvůli očekávanému vzestupu hladiny Vltavy byla v Praze uzavřena protipovodňová vrata na Čertovce. Je to velká slabina jinak úspěšné integrace, zhodnotil ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek skutečnost, že ze zhruba dvaceti tisíc zdejších ukrajinských válečných uprchlíků ve středoškolském věku jich tady na střední školu chodí pouhá čtvrtina, zatímco zbytek k velké celospolečenské škodě končí kvůli příliš rigidnímu vymáhání perfektní češtiny ze strany škol většinou u výrobního pásu jako nejlevnější pracovní síla. Premiér Petr Fiala oznámil, že do poloviny příštího roku se Česko po šedesáti dlouhých letech zbaví závislosti na ruské ropě. V prvním projevu po svém postřelení vzkázal slovenský premiér Robert Fico veřejnosti, že atentátníkovi odpouští, protože je vlastně jen „vyslancem nenávistné slovenské opozice podporované velkými demokraciemi Evropské unie a NATO, kterým vadí suverénní a sebevědomá politika současné slovenské vlády“. Pro podezření z propagace nacismu se policie začala zabývat fotografií, na které je zachycen lídr společné eurokandidátky hnutí Přísaha a Motoristé sobě Filip Turek při hitlerovském pozdravu se zdviženou pravicí. Lidsky jsme si sedli a bavili jsme se spíš o ženách než o Hitlerovi, odpověděl šéf Přísahy, někdejší elitní policista Robert Šlachta v rozhovoru pro Respekt na otázku, co říká nacionálněsocialistické zálibě svého eurokandidáta a zda o tom s ním někdy mluvil. Dvacet lidí zranil v Liberci úder blesku do stromu, pod kterým právě probíhala oslava Dne dětí. Několik stovek akademiků z různých univerzit demonstrovalo před budovou filozofické fakulty v Praze proti zdejším chabým mzdám ve vysokoškolské sféře. Čtyři životy si vyžádala noční srážka rychlíku společnosti RegioJet s nákladním vlakem v Pardubicích. Na magistrátu hlavního města byl po roční přestávce znovu uveden do provozu páternoster a turistům, kteří se s ním chtějí svézt, stanovila radnice poplatek 250 korun. Byl to pro nás blesk z čistého nebe a považujeme to za opatření snižující pohodu řidičů: rádio jim v dlouhé šichtě nabízí alespoň částečný relax a ulevuje jejich sluchu od hlučných kol a lomozící soupravy, kritizoval předseda Odborového svazu pozemní a letecké dopravy Libor Weinstein rozhodnutí brněnské radnice zakázat kvůli stížnostem pasažérů na příliš hlasitou produkci řidičům vozidel městské hromadné dopravy, aby si ve službě pouštěli rádio. Tresty 26 a 18 let odnětí svobody si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechli dva muži středních let, kteří do svého domu v Pohodlí u Svitav unesli svého známého a ve sklepě jej pak během třídenního mučení postupně utýrali k smrti za to, že jim údajně ukradl pět set korun a trochu marihuany. V kleci na trávníku pražského Edenu se v turnaji smíšených bojových umění MMA utkal český chovatel krokodýlů Karlos Vémola se slovenským borcem Attilou Véghem a zpravodajský portál Novinky.cz to označil za „jeden z nejočekávanějších zápasů historie“. Uplynulo 100 let od smrti Franze Kafky. Kvůli nebezpečí pádu uvolněné skály na vozovku byla uzavřena silnice z Hřenska do Janova.

