Kultura/mix

Veřejný prostor

Po loňském ročníku zorganizovaném na Vysočině se do hlavního města vrací Landscape festival věnovaný site-specific zásahům do veřejného prostoru. Začíná 13. června, skončí v září a hlavní zázemí bude mít v budově Nákladového nádraží Žižkov. Nabídne přes dvacet architektonických intervencí a uměleckých instalací, na kterých ukáže, jak by se dala veřejná místa lépe využívat. K vidění bude dvanáctimetrová kladina od Mjölk architekti, Nami Ňami studio vytvoří alternativní prostor pro dětské hry, dvojice umělců Aleš Hnízdil a Aleš Kurz se zaměří na civilizační odpad. Přehlídku na nádraží zahájí koncert Vladimira 518 a kapely WWW Neureobeat, všechny akce budou přístupné zdarma.

jhv