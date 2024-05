Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Česko zasáhly silné bouřky s přívalem srážek a krupobitím. Kolem Valtířova na Ústecku se prohnalo slabší tornádo. Při testování motocyklu na sportovním okruhu se zranil prezident Petr Pavel a byl přijat na pozorování do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Pokračovala ruská ofenziva na ukrajinské frontě a Rusům se podařilo více sevřít obklíčení kolem strategicky důležitého města Bachmut. S Ruskem nelze jednat o míru, to jsme marně zkoušeli, když zabrali Krym – s Ruskem je to jako s rakovinou, pokud ji úplně nezničíte, zabije vás, a stejně tak i ruský režim: je hladový a vždycky bude chtít víc. A je třeba chápat, že to nekončí Ukrajinou, řekla veřejnoprávnímu rozhlasu Tetiana Žukovová z ukrajinské neziskové organizace ZMINA, která dokumentuje válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané putinovským Ruskem na Krymu a v dalších okupovaných oblastech Ukrajiny. Kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Vladimír Kelnar přivezl do kostela v polském Braciszówě darem ostatek svatého Jana Nepomuckého. Průměrná cena benzinu klesla oproti předchozímu týdnu o 46 haléřů na 39,09 koruny za litr. Z důvodů nutné opravy stezky a vyhlídkové plošiny před letní sezonou uzavřela správa šumavského národního parku turistickou cestu k nejvyššímu vodopádu na české straně Šumavy – Bílé strži. Sparta porazila Plzeň v souboji o titul fotbalového mistra Česka a následnou rvačku fanoušků obou mužstev museli na plzeňském hřišti rozehnat policejní těžkooděnci. Viděl jsem kolem sebe spoustu veselých lidí, které to evidentně těšilo, a já vždy, když vidím, že to lidi těší, tak sám jsem také potěšen; mám velmi dobrý pocit, odpověděl architekt Josef Pleskot na dotaz televizního reportéra, jak se mu líbila instalace dvou fialových stíhaček Spitfire s motýlími křídly od sochaře Davida Černého na rekonstruovaný obchodní dům Máj. Na tuzemské koleje vyjel poprvé nový příměstský vlak Českých drah RegioPanter. Podle dat Státního zdravotního ústavu přibylo nakažených lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou. Dolní komora parlamentu schválila česko-německou dohodu o údržbě a rozvoji labské vodní cesty z Pardubic do Hamburku. Statistika spočítala, že uprchlíci z Ukrajiny odvedli za první tři měsíce letošního roku do státní kasy o tři miliardy korun více, než z ní odčerpali, a začínají se tedy českému státu vyplácet nejen morálně, ale i ekonomicky. Na pražskou Letnou se sjely historické autobusy. Blížejovem u Domažlic se prohnala blesková povodeň. Pamětníci, kteří přežili holokaust, politici i diplomati si na hřbitově v Terezíně připomněli oběti nacismu. Vzpomínáním na jejich jedinečné životní příběhy přispíváme každý svým dílem k udržení památky obětí holokaustu v kolektivní paměti našeho širšího společenství. Poprvé jsme jejich smrti zabránit nemohli, ale pokud na ně zapomeneme nyní, bylo by to takřka, jako by byli zavražděni podruhé, řekla v hlavním projevu tradiční květnové tryzny předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Mladí Češi se v současnosti nejvíce obávají nákladů spojených s bydlením a nejdůležitější je pro ně spokojenost a pohoda v zaměstnání, odhalil průzkum poradenské a technologické společnosti Deloitte. Noviny přinesly zprávu, že v aukci na Novém Zélandu se vydražilo pírko již vyhynulého ptáka laločníka ostrozobého za v přepočtu více než 650 tisíc korun. [email protected]