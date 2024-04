Deset světových zpráv

Netanjahu stanovil datum vpádu do Rafahu

Izrael už má údajně stanovené datum pro zahájení operace v Rafahu na jihu Pásma Gazy. V pondělí to oznámil předseda izraelské vlády Benjamin Netanjahu. Termín ale neprozradil. Spojené státy, které jsou nejbližším spojencem Izraele, tvrdí, že o stanoveném datu nic nevědí. V oblasti se v současnosti před boji ukrývá asi 1,5 milionu lidí z palestinské exklávy. Izraelská armáda tvrdí, že Rafah je poslední baštou teroristického hnutí Hamás. Město i jeho okolí poslední měsíce ostřeluje. Washington se obává důsledků vojenské operace v oblasti a vyzývá Izrael, aby před vpádem do Rafahu z místa evakuoval civilisty. Izraelská vláda proto už podle informací serveru Times of Israel nakoupila asi 40 tisíc stanů. Od zahájení izraelské protiofenzivy v Pásmu Gazy už v oblasti zemřelo asi 33 tisíc lidí, z toho bezmála 14 tisíc dětí. Hnutí Hamás v Gaze stále zadržuje asi 130 izraelských rukojmích, které teroristé unesli při napadení Izraele v říjnu loňského roku. Při útoku zabili bojovníci Hamásu na 1200 lidí.