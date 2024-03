Po obloze nad Českem se protáhl rudý „červí“ úplněk. Rekordně vysoké teploty probudily na jižní Moravě o tři týdny dříve vinnou révu. Ze zimního spánku procitli netopýři. Na hřebenech Krkonoš napadlo 20 centimetrů čerstvého sněhu a lavinové nebezpečí stouplo z prvního na druhý stupeň pětibodové škály. To teprve bude předmětem zkoumání, faktorů může být opravdu mnoho, odpověděla meteoroložka Renata Uhlíková na dotaz serveru Novinky.cz „V poslední době zažíváme teplotní výkyvy často až o desítky stupňů Celsia: před pár dny bylo těsně nad nulou, o Velikonocích téměř letní počasí. Co působí tyto změny?“. Prezident Petr Pavel jako první hlava státu od Václava Havla navštívil sídlo Bezpečnostní informační služby a při jednání se s jejím šéfem Michalem Koudelkou shodl na tom, že se vinou ruské agrese proti Ukrajině nacházíme v nejhorší bezpečnostní situaci od konce druhé světové války. Jsem rád, že jsem dezolát, pozdravil bývalý jihomoravský hejtman, fanoušek ruského motorkářského gangu Noční vlci a dnes zkušební komisař prověřující kvalitu úředníků na ministerstvu vnitra Michal Hašek z tribuny několik tisíc demonstrantů, kteří na Václavském náměstí v Praze požadovali okamžité ukončení české pomoci Ukrajině a co nejrychlejší uzavření nových smluv na nákup levného plynu s Ruskem. Čtyřistametrovým pádem z vrcholu hory Satan ve Vysokých Tatrách se zabil padesátiletý český horolezec. Rodina Schwarzenbergů nechala na zeď svého paláce v centru Vídně umístit portréty ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, který nedávno ve svých 47 letech nečekaně zemřel na samotce v sibiřské trestanecké kolonii, a všeobecně se má za to, že byl z rozkazu ruského vůdce Vladimira Putina zavražděn ruskou tajnou službou FSB. Záběry jsou skutečné, odpovídají české legislativě, a nemám se tak za co stydět, odpověděl ředitel drůbežího velkochovu Družstvo vlastníků Batelov Roman Jakoubek na dotaz médií, zda je opravdu pravé video natočené tajně Obránci zvířat v halách jeho firmy, na kterém je vidět koberec různě znetvořených a zraněných kuřat, která kvůli obrovské nadváze v pátém týdnu svého života těsně před porážkou většinou nemohou chodit, bezmocně leží v moři výkalů nebo se jen potácejí přes těla – často i mrtvých – ostatních. Záběry jsou z farmy, kde produkujeme „konvenční“ kuřata, která jsou následně zpracovávána v našich výrobních závodech s ohledem na platné právní předpisy, především zákon na ochranu zvířat a směrnici o minimálních pravidlech pro ochranu na maso chovaných kuřat, přidal své stanovisko další zachycený velkochov Rabbit Trhový Štěpánov z portfolia velkoagrárníka a šéfa současných rozsáhlých protestů proti „nesnesitelnému živoření“ českých farmářů Zdeňka Jandejska. K věci můžeme říct jen tolik, že drůbeží maso odebíráme výhradně od tuzemských chovatelů, kteří nám zaručují nejen český původ, ale také plné dodržování všech legislativních požadavků, včetně ohledu na pohodu zvířat, vyjádřil se pak ke stejnému videu tiskový mluvčí společnosti Albert, pro kterou nafilmované velkochovy kuřata chovají a která se kvůli tomu stala hlavním terčem současné kampaně Obránců zvířat nazvané Albertova krutost. Kvůli poryvům silného větru a prudkým přeháňkám musely být předčasně ukončeny Slavnosti mandloní v Hustopečích u Brna. Začal platit letní čas.

