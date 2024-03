Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Zoologové ze Safari parku Dvůr Králové zahájili v Tanzanii kroužkování slonů. Ze zimního spánku se probudily žáby. Uplynulo 25 let od vstupu České republiky do NATO a v Praze se při té příležitosti uskutečnila konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Rozšíření Severoatlantické aliance o nové členy z východní Evropy mělo řadu odpůrců, ale bylo to to nejlepší, co se mohlo stát, a bylo to ku prospěchu všem, zavzpomínal si na tyto historické chvíle bývalý americký prezident Bill Clinton, hlavní řečník konference a současně jeden z hlavních aktérů tehdejšího rozšíření, kterému prezident Petr Pavel předtím za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a stability ve střední a východní Evropě udělil na Pražském hradě Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy. Ukrajinské jednotky zastavily postup Ruska na frontě a evropská média vypátrala, že se tak stalo s výraznou pomocí české vlády a prezidenta, kterým se podařilo dohodnout v mimoevropských zemích nákup osudově chybějící munice do ukrajinských děl. „Bez nadsázky lze říci, že česká dělostřelecká iniciativa pravděpodobně zachránila celá ukrajinská města – tím, že Ukrajině dala palebnou sílu, se kterou může vzdorovat mnohem větší ruské armádě,“ napsal k věci britský The Telegraph. Je to pro ně nepochopitelné. A pro mě vlastně taky, glosovala zaměstnankyně plzeňského charitativního centra pro pomoc ukrajinským uprchlíkům z války Eva Klimentová skutečnost, že nejčastěji za ní tamní ukrajinské děti přicházejí s otázkou: „Proč mě nemají Češi rádi, co jsem jim udělal?“ Start hloubkové opravy uzavřel pro řidiče na příštích šest měsíců Americký most přes Ohři v Chebu. Sdělovací prostředky přinesly zprávu, že na „zástavu srdce“ zemřel v Řecku Nikolaj Šapošnikov, bývalý voják sovětské armády pobývající před nedávným útěkem do Řecka řadu let v České republice, kterého by zdejší policejní vyšetřovatelé rádi vyslechli pro podezření ze spolupráce s agenty ruské tajné služby GRU při jejich teroristickém útoku na muniční sklad ve Vrběticích v roce 2014. Uplynulo 34 let od prvního vydání týdeníku Respekt. Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da, napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jezdí všude, dělá kampaň... Má děti? Jazyky? vyzval šéf opozice Andrej Babiš e-mailem svého poradce ke shánění informací na osobu a rodinu ministra zahraničí Jana Lipavského, který Babiše předtím kvůli jeho výzvám k přinucení Ukrajiny vzdát se Rusku nazval „bezpečnostním rizikem pro Česko“; Babiš svůj příkaz v rozčilení odeslal nikoli svému poradci, ale stejnojmennému ekologickému expertovi Janu Rovenskému, takže se věc dostala na veřejnost. Rekordně brzo rozkvetly meruňky. Kvůli ochraně klidného hnízdění tetřívka obecného uzavřelo vedení Krkonošského národního parku dočasně jedenáct turistických cest. Je to sympatická myšlenka, jenomže tvůrce bohužel nenapadlo, že by některé z nich mohli pojmenovat po ženských filozofkách – i jako nevzdělance v oboru mě hned napadla třeba Hannah Arendt, která by si to rozhodně zasloužila, vysvětlil pirátský pražský radní pro legislativu a transparentnost Adam Zábranský, proč na zasedání rady nepodpořil návrh svých kolegů pojmenovat ulice a parky v nové pražské zástavbě na Rohanském ostrově po významných myslitelích. České chaty snů se vrací, oznámila svým divákům návrat populárního chalupářského seriálu televize Prima.

