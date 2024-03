Deset českých zpráv

Ministr Blažek si stěžuje na nízký trest

V kauze, kdy nevlastní otec opakovaně znásilňoval nezletilou dívku a dostal za to podmíněný trest, podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) stížnost pro porušení zákona. Uložený trest byl podle něj nepřiměřeně mírný. Zabývat se jím proto bude Nejvyšší soud, který sice rozhodnutí nemůže zrušit, mohl by ale do budoucna ovlivnit rozhodování v podobných případech.