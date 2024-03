19. století ještě neskončilo?

Na konci románu Čokoládová krev datuje Radka Denemarková vznik této prózy mezi roky 2013 až 2023. Text kromě Prahy vznikal v rakouských a německých destinacích i v tchajwanském městě Tchaj-nan. Jde tedy o knihu rodící se „zeširoka“ co do času i prostoru, což koresponduje s faktem, že autorka se ze současných českých spisovatelek nejintenzivněji pohybuje na mezinárodní literární scéně, a v německy mluvících zemích zejména.

Neznamená to však, že by Denemarková těch deset let potila výhradně Čokoládovou krev, čítající pět a půl stovek stran. Roky 2013 až 2018 je datován její předchozí, více než sedmisetstránkový a asi nejúspěšnější román Hodiny z olova, v němž se na plejádě figur pokusila vyhmátnout deziluzivnost současného (západního) světa. Denemarková se téměř vždy chápala témat, která přesahovala českou kotlinu, a snažila se o obranu těch slabších. A tak je tomu i v novince. Ale úmysly, které lze obecně označit za šlechetné, ještě dobrou knihu nedělají…