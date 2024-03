Deset českých zpráv

NCOZ zasahovala v Českém tenisovém svazu

Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahovala v Českém tenisovém svazu. Policie následně obvinila několik lidí a firem kvůli zneužívání dotací na podporu sportu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Soud následně na návrh státního zástupce poslal do vazby prezidenta ČTS Iva Kaderku a člena dozorčí rady svazu Vojtěcha Flégla, aby neovlivňovali svědky. Oba muži popírají, že by se dopustili trestné činnosti. Za dotační podvod v ČR hrozí pět až deset let vězení, za zjednání výhody dva až osm let. ČTS dočasně povede Jan Stočes.