Myslím na Buenos Aires

Můj první článek do tištěného Respektu byl o Argentině. Bylo to do rubriky Jeden den v životě a popsal jsem tam jeden běžný den mého života v hlavním městě Buenos Aires.

Od té doby uběhlo šestnáct let a já se k Argentině poslední měsíc opakovaně vracím. Vidím ji ve zprávách a často si vzpomínám na ten ranní ruch gigantického velkoměsta, na parky s obřími stromy a autostrády vedoucí centrem města. Ta silnice se nedala přejít ani na zelenou, jak byla široká. Musel jsem vždycky běžet před řadou nastartovaných aut, čekajících, až jim padne oranžová a přejedou mě.