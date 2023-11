Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Uplynulo 34 let od chvíle, kdy se v Československu zhroutil komunistický režim a přišla svoboda. V předvečer oslav navštívila Prahu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a zapálila svíčku u památníku tehdejších událostí na Národní třídě. Odešel ve všech ohledech velký muž, pro něhož služba naší zemi byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním, komentoval prezident Petr Pavel zprávu, že ve vídeňské nemocnici zemřel Karel Schwarzenberg. Poslanecká sněmovna uctila jeho památku minutou ticha a úřady oznámily, že se souhlasem rodiny bude někdejší kancléř prezidenta Václava Havla a ministr zahraničí pohřben se státními poctami 9. prosince. Ochladilo se, noční teploty spadly pod nulu, na Sněžce napadlo čtvrt metru sněhu. Vítkovické slévárny poslaly samy sebe do insolvence. Jsme příliš pomalí, líní a komplikovaní, to není životaschopné, varoval šéf koncernu Volkswagen (a někdejší šéf automobilky Škoda) Thomas Schäfer v interním podcastu své spolupracovníky a podřízené, že pokud se firma nezmění, spadne do problémů. Navzdory svým současným politickým a hospodářským potížím jsou Spojené státy a Evropa pořád magnetem pro obyvatele jiných kontinentů kvůli svým hodnotám a stylu života; Evropané by ale měli pochopit, že aby v současném světě obstáli a udrželi svou prosperitu, musí se vyzbrojit – napsali autoři globálního průzkumu pod hlavičkou Oxfordské univerzity a Evropské rady pro mezinárodní vztahy. Součástí pravidel bude požadavek na viditelné označení robotů a já razím myšlenku, že robot nemá právo na ochranu svobody slova nebo copyrightu – to musí zůstat reálným lidem, přiblížila eurokomisařka Věra Jourová tuzemským médiím soubor regulací, kterými chce Evropská komise omezit fungování umělé inteligence. Agentury přinesly zprávu, že ukrajinské ozbrojené síly vytvořily předmostí na levém břehu řeky Dněpr a získaly tak základnu k dalšímu možnému osvobození svých Ruskem okupovaných území. Vláda zmrazila veškerý majetek Ruské federace na území Česka a mluvčí Kremlu nato pohrozil „brzkou odpovědí“. Studenti z pražských fakult uspořádali na Klárově dvoudenní stávku s cílem přimět vládu k rázným krokům na ochranu klimatu. Při neopatrném pohrávání si s legálně drženou pistolí se postřelil podroušený senior z Náchodska. Noviny přinesly zprávu o návrhu náměstka slovenské ministryně kultury Štefana Kuffy, aby byl za krále Slovenska prohlášen Ježíš Kristus. Za ministerstvo kultury dávám veřejně slib, že my budeme ti, kteří budou iniciovat, aby se co nejdříve dosáhlo toho, aby Kristus král byl intronizován a stal se králem Slovenska, prohlásil během řeči k vysokým církevním hodnostářům v Trnavě Kuffa s dodatkem, že stejně tak bude usilovat i o to, aby v novém Kristově království byli Cyril a Metoděj prohlášeni za „diplomaty slovenského národa“. Do rekordní půlstoleté výše se vyšplhala cena kakaa. Každý desátý Čech bere příliš mnoho uklidňujících léků na nespavost či bolest, uvedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Obavu, že v budoucnu přijdou o svobodu, má přes 60 procent občanů Česka a zhruba čtvrtina populace si myslí, že v nesvobodě žije už teď, vyplynulo z průzkumu agentury STEM/MARK.

