Srpnové modřiny

Co když vaši nejbližší zpochybní vše, co jste prožili? Sedmnáctiletá Daniela vyrůstá ve zdánlivě průměrné rodině učitelky, namísto mateřské lásky ji však objímá úzkost, která pravidelně vrcholí s příchodem srpna. Slunečné prázdninové dny v Daniele probouzejí nesnesitelnou vnitřní bolest. Její srpny jsou ulepené, na plíce jí usedá dusno a zavírá se do pokoje, aby se vyhnula kontaktu s matkou, která týrá ji i její sestru Janu.

Každou přitom terorizuje jinak. Zatímco na Janiných končetinách sestra vídá mapy modřin, Danieliny šrámy jsou psychické. Jednou třeba matku přistihne, jak na pračce nastavuje vysokou teplotu, která jí srazí oblečení, aby pak mohla dceru osočit, že přibrala. Jana navíc odmítá o matčiných činech mluvit, a Daniela si tak není jistá, zda se vše děje tak, jak se domnívá. Veškeré zážitky proto zaznamenává do deníku, ale když s nimi matku konfrontuje, setká se s popřením a manipulací, která zpochybní i její vzpomínky. Po matčině náhlé smrti dostane Daniela naději na normální život, již pro ni ztělesňuje vztah se Štěpánem. I z něj se však vyklube toxický manipulátor. Daniela upadá do dalšího kola lží, nejistoty a ohýbání reality, v němž jí postupně selhává paměť a rozum.