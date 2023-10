Uplynulých sedm dní očima Františka Trojana

Lidé si připomněli Den české státnosti a výročí mnichovské dohody. Po celém Česku opět padaly teplotní rekordy. Vláda schválila nákup 24 amerických letounů F-35, celkem mají stát 150 miliard korun. Zemřel herec Michael Gambon, známý mimo jiné ztvárněním Albuse Brumbála z filmů o Harrym Potterovi. České centrum v Tokiu společně s českým velvyslanectvím připravilo interaktivní výstavu tuzemských počítačových her. V japonském hlavním městě tak mohou návštěvníci vidět například Phonopolis – novinku z dílny Amanita Design. Rusko by mohlo složit zbraně a ukončit tuto válku už dnes, Ukrajina tuto možnost nemá. Ukrajinská kapitulace by neznamenala mír, ale brutální ruskou okupaci. Mír za každou cenu by nebyl žádný mír, řekl při návštěvě Ruskem napadené Ukrajiny generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že se diskutuje o obnovení výroby penicilinu v České republice. Na Slovensku proběhly volby do parlamentu. Česká filmová a televizní akademie či Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze se postavily za režisérku Agnieszku Holland, která kvůli svému filmu Hranice, zachycujícímu migrační krizi, čelí nevybíravým útokům polských vládních politiků. Česká zemědělská univerzita otevřela nový pavilon pro Fakultu životního prostředí, pokrývají jej tisíce rostlin. Ve Velké Británii někdo zřejmě pokácel tamní nejznámější strom, velmi fotogenický javor, který proslavil snímek Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem. Po pěti měsících končí stávka hollywoodských scenáristů. Tuzemská ekonomika podle Českého statistického úřadu klesla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Do obrany země by se podle průzkumu agentury NMS Market Research, který si nechala zpracovat organizace Paměť národa, zapojilo 39 procent občanů. To je o 12 procentních bodů méně, než v roce 2020. Konkrétně šlo o to, že tento vlivový agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil, aby se ve veřejném prostoru šířily narativy podporující zahraničněpolitické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. A k tomu byly využity i veřejně známé osobnosti, přinesl v Poslanecké sněmovně ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka informaci o ruském vlivu v Česku. Hluk povrchu dálnice D1 klesl po její nedávné opravě podle silničářů o tři až šest decibelů. Ve funkci generálního ředitele České televize skončil po dvanácti letech Petr Dvořák. Svůj provoz zahájily Automatické mlýny v Pardubicích. Je obdivuhodné, že se to povedlo. Já jsem šťastná, že tolik skvělých lidí zafungovalo a pomohlo. Je to určitě velmi dobrá zpráva o naší akceschopnosti. Ale chtěla bych rozumět víc tomu, jak současný systém pomoci dětem s vzácnými diagnózami funguje. A jestli nemůžeme zkrátka udělat víc, řekla Českému rozhlasu zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková o sbírce na léčbu pro dvouletého Martínka. [email protected]