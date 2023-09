Noví velvyslanci v Polsku a na Ukrajině

Do Kyjeva zamíří diplomat Radek Pech a do Varšavy akademik Břetislav Dančák. O Pechovi jako o možném nástupci velvyslance Radka Matuly se mluví už od května. Respekt tehdy informoval, že Pech úspěšně prošel výběrovým řízením. Z Ukrajiny přišel souhlas s jeho působením a Pech, bývalý velvyslanec (mimo jiné) v Dánsku Rumunsku či Litvě, může nastoupit. Na obsazení naopak čeká místo ukrajinského velvyslance v Praze. Po odchodu zde známého diplomata Jevhena Perebyjnise je místo od loňska prázdné – Česko by rádo, aby nový velvyslanec přijel co nejdříve.