Dva pilíře saúdskoarabské fotbalové horečky

Pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Cristiano Ronaldo, aktuální držitel stejného ocenění Karim Benzema, vítězové Ligy mistrů N’Golo Kanté nebo Sadio Mané a naposledy brazilská superhvězda Neymar. Tady výčet jmen, která vyměnila evropské top soutěže za Saúdskou Arábii, raději zastavujeme. Byl by to příliš dlouhý seznam a je velice pravděpodobné, že se v následujících týdnech ještě rozšíří. To, co se během léta děje na přestupové trase Saúdská Arábie – Evropa, může působit stejně tak chaoticky jako propracovaně. A pravda je, že příchod hráčů do Saudi Pro League je trochu od obojího. Mnozí fotbaloví fanoušci nad přílivem zpráv o dalších a dalších hráčích stěhujících se na Blízký východ kroutí hlavou. Co se to děje? Z pohledu hvězd jsou příčinou částečně peníze, částečně víra a částečně útočiště, ve kterém budou fanoušky bezmezně milováni. Ale proč mají Saúdové chuť investovat stovky milionů eur zrovna do fotbalu?

Oficiální odpověď zní, že jde o snahu rozšířit potenciální zdroje příjmů. Země spoléhající se na export ropy si podle této verze uvědomuje, že tato závislost má svou expirační lhůtu, a musí myslet na to, co přijde po ropě. A sport může v tomto směru posloužit jako perspektivní investice. Pak je tu ale druhá část skládačky. Saúdská Arábie má v západním světě značně pochroumanou reputaci pro porušování lidských práv: od postavení žen ve společnosti po násilnou vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího (v roce 2018 byl zavražděn na saúdském generálním konzulátě v Istanbulu). Investice do fotbalu může sloužit nejen jako pokus vtisknout státu lichotivější image, ale současně jako pojistka před případnými sankcemi západních mocností. „Být co možná nejdůležitější. Být cosi jako nové centrum, které nelze ignorovat a sankcionovat,“ vysvětluje cíle Saúdů Robert Chatterjee, zástupce šéfredaktora německého časopisu Zenith, který se specializuje na Blízký východ. „To je velký cíl, a investovat do zábavního průmyslu a sportu je součást jeho naplňování.“