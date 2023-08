Až přilétnou F-35

Horní patro řídicí věže na letišti v Čáslavi, jediné základně stíhacích letounů tuzemské armády, nabízí dokonalý výhled. Na obloze se objevuje letka tří letounů L-159, jeden z nich se odděluje a obloukem se začíná přibližovat k přistávací dráze, po pár vteřinách udělá totéž druhý stroj a pak třetí. Vypadá to působivě. U pultu, z něhož se řídí provoz nad letištěm a na něm, sedí muž a žena. Muž říká krátce do mikrofonu pokyny, na monitoru sleduje, jak se první letoun blíží k přistávací dráze a pak na ni dosedne. Po zhruba deseti vteřinách se totéž dvakrát opakuje. Skupina pilotů, která odstartovala ze stejné dráhy před třiceti minutami, právě dokončila denní výcvik. Ve věži panuje uvolněná nálada. Za chvíli přistanou ještě dva stroje: L-159, který plnil „jiné“ úkoly, a krátce po něm s větším rámusem nadzvukový gripen. I tyto stroje a jejich piloti mají pro ten den odlétáno a důstojník, jenž řídil přistání, si může dát cigaretu.

Laici netuší, co se za zdánlivou idylou skrývá. Jaké úkoly dnes plnil jediný gripen? Jaké získával ve vzduchu informace? Neprocvičoval náhodou operaci ve spolupráci se základnou NATO v německém Ramsteinu? Z plánů české vlády a ministerstva obrany se dá ale každopádně vyčíst, že „režim“ dispečerům na věži během několika let skončí. Kabinet Petra Fialy s největší pravděpodobností schválí začátkem října nákup 24 nejmodernějších stíhaček na světě, amerických strojů F-35, a jejich domovským letištěm se stane právě čáslavská základna. Pak se na něm bude muset změnit prakticky vše – a nepůjde to bez spolupráce s Američany, kteří v létě ratifikovanou obrannou smlouvou s Českem získali právo letiště v Čáslavi „využívat“, pokud se na tom dopředu domluví s českou stranou. Na čáslavské základně by se tak začal stavět projekt – ve světě běžně zvaný Campus F-35 –, který změní nejen letiště, ale celou českou armádu i schopnost této země se bránit agresi zvenčí.