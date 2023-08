U Chomutova vznikne velký přírodní park

Už teď je to výjimečný kout Chomutova. Na jižním kraji města a na dohled od obřího dolu Nástup Tušimice leží Pražská pole. Dřív také vydolované, pak různě propadané a podzemní vodou zaplavené území, teď na divoko porostlé stromy, kde se dá procházet nebo rybařit. Nadšenci do biologie tu můžou zahlédnout vzácné a chráněné obojživelníky nebo vážky.

Chomutov přemýšlí, co si s touhle po všech stránkách zajímavou lokalitou počít, už od začátku devadesátých let, kdy tady těžba skončila. Bylo jasné, že se tu budou lidé rekreovat, otázka byla jak. Dlouho žila myšlenka na tomhle místě vybudovat golfové hřiště. Představa, že Pražská pole zabere na prostor nákladná zábava pro spíš bohatší lidi, budila ve městě dlouhodobě odpor. Golfové sny definitivně utnul rok 2019, kdy se ukázalo, že hřiště nejde dobře dohromady s ochranou přírody. Pražská pole jsou zařazená mezi lokality Natura 2000 a jejich ochrana se bude kvůli vzácným rostlinám a živočichům v budoucnu nejspíš ještě zpřísňovat. Golf nešel dohromady ani se státním dotačním titulem na rekultivaci těžebních ploch, z něhož chce město čerpat. Radnice se proto teď rozhodla, že v Pražských polích dotáhne to, co už tam teď trochu živelně vzniká. Z bývalého těžebního prostoru vznikne přírodní park s pěšinami a cyklostezkami, má vyrůst několik skromných sportovišť a psí louka. Nejspíš vzniknou ptačí pozorovatelny, upraví se jezera, která jsou na místě už teď, město uvažuje i o vybudování nové nádrže, kde by bylo možné se koupat. Když to nevyjde, je možnost ještě postavit molo nad některé ze současných jezer. To všechno se ukáže v nejbližší budoucnosti, město vybírá projektanta a teprve při plánování se ukáže, co všechno je možné, co geologie a ochrana přírody dovolí.