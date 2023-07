Všechno se točí – kolem nás

V severočeském Mostě se věci, město i krajina mění rychle. Přesouvají se tu i kostely, jak známo. A spoustou změn prošel také prostor, kde se v roce 1975 světoznámý přestěhovaný chrám Nanebevzetí Panny Marie usadil. Tehdy to byla periferie rostoucího nového Mostu, kam se z města nedalo pořádně dojít a kousek odtud začínala těžební jáma. Dnes je to jinak. Pořád se sem nedá pořádně dojít, ale kostel, středověký špitál a zbytky staré mostecké nemocnice jsou pro místní oblíbeným místem procházek. A také tudy projíždějí turisté, kteří chtějí během jednoho výletu vidět inženýrský div přesunutého kostela i nedalekého nového rekultivovaného jezera. Další změny přijdou. Město počítá s tím, že tento relativně atraktivní kus země zastaví a vyroste tu nová čtvrť. To je však zatím daleko. Aktuálně platí, že tu je klid, zeleno a zbrusu nová Kavárna v Duchu.

Tohle pondělí je to měsíc a den, co ji Blanka Techlovská a Hana Pipotová otevřely. Ani jedna z nich neměla s kavárenstvím žádné zkušenosti. Jenže na začátku roku v místnostech středověkého špitálu po dlouhém skomírání zavřela kdysi vyhlášená restaurace U Svatého Ducha. Prostory, na které si Blanka Techlovská už dlouho v koutku duše myslela, se nečekaně uvolnily. Obě ženy mají s celým tímto místem velké plány a začít provozovat kavárnu nebo restauraci byl nezbytný startovní krok. Tak se do nejistého podniku vrhly, i když, jak říká Hana Pipotová se smíchem, „kafe jsme nejdřív úplně vařit neuměly a doteď nejsme v pondělí schopné říct, jakou polévku budeme vařit ve čtvrtek“. Nábytek i vybavení je mix z druhé ruky, běh kavárny zajišťuje do značné míry nadšení a volný čas známých, kamarádů a samotných šéfek. Ale všechno běží.