Knižní tipy

Komu jsme zabavili El Greca

Ve šťastnější době by tuhle knížku vydala Národní galerie v Praze. Marius Winzeler do ní nastoupil v roce 2016 coby šéf Sbírky starého umění a s architektem Josefem Pleskotem pro ni o tři roky později vytvořil ve Schwarzenberském paláci expozici Staří mistři, která dodnes nabízí originální dialog mezi díly jejího zlatého fondu. Před dvěma lety se ale rozhodl instituci opustit kvůli „represivnímu prostředí“. Knihu vycházející z rozhlasového seriálu, který dělal pro Vltavu spolu s tehdejším šéfem nakladatelství NGP Ivanem Hartmannem, tak vydává Books & Pipes. Pětadvacet kapitol přibližuje nejcennější díla expozice. Od Dürerovy Růžencové slavnosti (Československo ji v roce 1934 koupilo za skoro 10 milionů korun, víc před válkou za umění neutratilo) přes El Grecova Modlícího se Krista (po vzniku republiky jsme ho zabavili Habsburkům) až po nejmladší malbu ve sbírce, Goyovu Podobiznu Dona Miguela de Lardizábal y Uribe (instituce ji získala v roce 1937 od dědičky židovského továrníka Arthura Maiera, aby měla peníze na emigraci). Na historické pozadí artefaktů kladou autoři stejný důkaz jako na jejich obsah a formu – a to z knihy dělá nejen povedenou úvahu o tom, jak bychom se měli dívat na staré umění. Jan H. Vitvar