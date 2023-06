Kultura/mix

Divadlo v kině

Po úspěšné kinorozlučce s představením Ucpanej systém Dejvického divadla se v kinosálech rozloučí i Voskovec a Werich. Po deseti letech končí v Divadle Na zábradlí inscenace Korespondence V+W v režii Jana Mikuláška, její derniéru budou 27. června přenášet i kamery do kinosálů po celé republice. Jevištní adaptace dopisů, které si oba komici a přátelé vyměňovali po Voskovcově emigraci do USA, měla premiéru v roce 2011 v brněnské Redutě a po přenesení do Prahy patřila k nejúspěšnějším kusům Divadla Na zábradlí.

jb