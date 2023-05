Už staří Mayové měli dálnice

Pokud v kapse nosíte mobil s logem ukousnutého jablka posledních tří řad, možná netušíte, že jeho součástí je vynález měnící nejen náš pohled na přítomnost, ale hlavně na minulost. Jde o LiDAR skener. Senzor, díky kterému můžete pořídit 3D sken vašeho okolí a přenést si ho do telefonu. Při běžném focení je proces automatický a laserové paprsky LiDARu se starají o to, že telefon rychleji ostří a za portrétovanými osobami nebo předměty rozmazává pozadí. Co nám tohle všechno říká o naší minulosti?

Úplně stejnou technologii používají už několik let archeologové. LiDAR je součástí radarů letadel, vrtulníků nebo dronů, které létají nad hustě zarostlými oblastmi, do nichž vědci až dosud neměli přístup. Čili nevěděli, co se pod vegetací dříve nacházelo a co je tam ukryto dodnes. Zajímavé je to zejména ve Střední Americe. Archeologové tušili, že starověká mayská civilizace byla vyvinutá už ve své předklasické době, tedy zhruba před 3000 lety. Že to nebyli žádní lovci a sběrači, kteří se přemisťovali z místa na místo za potravou, ale podobně jako Egypťané usedlí zemědělci disponující z dnešního pohledu překvapivě vyspělými technologiemi. Jenže všechny stopy po dávných obyvatelích Ameriky zakryla džungle.