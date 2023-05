Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

V brněnském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně se konala zádušní mše za osm lidí bez domova, kteří nedávno uhořeli při požáru opuštěných stavebních buněk v brněnské Plotní ulici. Vytrvalý déšť rozvodnil menší toky na východě Česka. Kvůli dlouhodobě přehlíženému nedostatku míst na středních školách vypukla mezi rodiči nepřijatých dětí panika, že se jejich potomkům nepodaří dostat do žádného zdejšího vzdělávacího ústavu s maturitou. My už hledáme v dojezdové vzdálenosti jakýkoli obor, jenže na jedné škole bojuje o 21 míst skoro 1300 zájemců, jinde přišlo 650 přihlášek a berou 11 a tak je to všude, popsala Hospodářským novinám situaci Jana Konvičková ze Slap. Pokračovalo ruské bombardování civilních cílů na Ukrajině a noviny přinesly zprávu, že Maďarsko zablokovalo vyplacení již domluvené finanční pomoci Ukrajině z fondů EU se zdůvodněním, že by tyto peníze mohly Unii chybět v aktivitách na podporu Afriky. „Náš kamarád a hrdina, který osobně zachránil mnoho zraněných bojovníků na východní frontě a jehož výukou bojové medicíny prošly tisíce vojáků i civilistů, podlehl svému těžkému zranění,“ oznámili na sociálních sítích spolubojovníci českého medika, který pomáhal ukrajinské armádě, v březnu ho v boji proti ruským okupantům těžce zranil šrapnel na Donbase a teď navzdory usilovné péči lékařů zemřel v Ústřední vojenské nemocnici. Jsme bytostně přesvědčeni, že Ukrajinci bojují i za nás; kdyby nebojovali, možná se už dnes bojuje někde úplně jinde, a to bychom si měli všichni uvědomit, vysvětlil šéf odboru zahraniční politiky Kanceláře prezidenta republiky Jaroslav Zajíček, proč prezident Petr Pavel vytrvale lobbuje za přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Ministryně obrany Jana Černochová odjela do USA podepsat obrannou smlouvu mezi Českem a Spojenými státy. Míra inflace v členských státech EU platících eurem stoupla o desetinu procentního bodu na celkem sedm procent, zatímco v Česku dramaticky poklesla z 16,5 na 14,3 procenta. Po odpykání poloviny z celkem osmiletého trestu za rozsáhlou korupci byl na svobodu propuštěn bývalý šéf České lékařské komory a středočeský hejtman za sociální demokracii MUDr. David Rath. Na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy se konal – po osmadvacetileté přestávce opět za přítomnosti prezidenta republiky – pietní akt k připomenutí romského holokaustu. Dopadlo to, jak většina z nás chtěla. Naše krásná příroda zůstane nedotčena, komentoval starosta Staré Červené Vody Pavel Danilko (SPD) referendum, ve kterém místní obyvatelstvo většinově odmítlo stavbu pěti větrných a dvou fotovoltaických elektráren na dohled obce. Světová meteorologická organizace upozornila veřejnost, že navzdory všem mezinárodním slibům a protiemisním dohodám bude pravděpodobně už během příštích pěti let překonán limit globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia oproti době před průmyslovou revolucí, což přinese vlny veder, záplav, sucha, zemědělské neúrody a vymírání druhů v dosud nepředstavitelném a jen obtížně zvladatelném rozsahu. Parte se Sofoklovým mottem „Nenaroditi se vůbec / znamená štěstí, / ale pro toho, kdo se již zrodil, je / nejlépe vrátiti se, odkud přišel“ oznámilo všem, že zemřel Ivan Dubský. Organizátoři oznámili, že neznámý fanoušek zaplatil v internetové aukci dvacet tisíc korun za kolekci dvaceti LEGO figurek ze seriálu Hvězdné války. X [email protected]