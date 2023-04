Proč TikTok budí paniku

Mladý fanoušek technologií Čang I-ming prošel po studiích několika firmami včetně Microsoftu a měl pocit, že dokáže dobýt svět. Za své vzory považoval o generaci či dvě starší legendární postavy technologického světa, jako je Mark Zuckerberg či Jeff Bezos. Zároveň viděl mezeru na trhu, měl pocit, že by dokázal vylepšit vyhledávání na internetu tak, že ho propojí s umělou inteligencí. Pro své snění nakonec sehnal i peníze od investorů a výsledkem byla aplikace schopná chytře zpracovat výběr zpráv v médiích a nabízet je uživatelům s ohledem na jejich vlastní záliby a zájmy. Čang I-ming se stal v Číně úspěšným mužem a pojmem.

Úspěch na obrovském čínském trhu není nic zanedbatelného, ale Čang chtěl víc. V roce 2015 zaznamenal, že na americkém trhu získává kultovní postavení malá sociální síť s názvem Musical.ly, která nabízela uživatelům v podstatě možnost kombinovat populární hudební hity s krátkými videoklipy, na nichž tvůrci předstírali, že zmíněné hity opravdu zpívají. Byla to legrace, nic víc, Čang I-ming nicméně v této zábavě viděl příležitost. V roce 2017 jeho fóra ByteDance sociální síť koupila, přepracovala ji a přejmenovala. Na světovém trhu se objevil TikTok a zároveň vznikla jeho čínská, zcela oddělená sestra Tou-jin.

Aplikace toho uměly mnohem více než původní Musical.ly. Stály také na velmi krátkých videoklipech všeho druhu, zároveň ale byly vybaveny velmi chytrým doporučovacím algoritmem, který dokázal směrem k uživatelům vyslat právě takové patnáctivteřinové klipy, jaké odpovídaly jejich zájmům a tužbám. To se líbilo hlavně velmi mladým lidem, jejich počet po uvedení aplikací na trh příjemně rostl, kdyby však zůstalo pouze u toho, toto vydání Respektu by TikTok na titulní stránce pravděpodobně nemělo. Jenže v roce 2020 nastala exploze.

Příliš velký úspěch

Covidová epidemie tehdy zavřela školy, sportoviště, kulturní instituce. Mladí lidé zůstali doma, ve svých pokojíčcích. Něco dělat museli a TikTok se podle všeho ukázal být pro tuto novou situaci jako stvořený. Můžete se na něm prostě koukat na nikdy nekončící řadu kratičkých klipů. Poměrně snadno se však také můžete stát jejich tvůrci. Stačí nějak vtipně natočit, jak se ve svém pokojíčku nudíte. Jak si malujete rty novou rtěnkou. Jak tančíte na oblíbenou písničku. Jak vaříte oblíbené špagety. Jak si malujete rty další novou rtěnkou. Představivosti se meze nekladly, a když se představivost zkombinovala s chytrým doporučovacím algoritmem, mohly se z pasivních uživatelů relativně snadno stát tiktokové hvězdy. Aplikace dokáže domácí výtvory nasměrovat na obrazovky obrovského množství lidí, kteří do té doby o existenci tvůrce neměli nejmenší tušení. Mohou jich být desetitisíce, statisíce, miliony. Sbohem, samoto v dětském pokojíčku.

Zní to možná banálně, úspěch je však tak obrovský, že se ze splněného globálního snu Čang I-minga právě v těchto týdnech a měsících stává celosvětový problém. Na celém světě jeho síť teď používá více než miliarda lidí. Ve Spojených státech ji má v nějakém mobilním zařízení staženou 150 milionů Američanů, zhruba polovina z nich do 24 let. V Česku již loni přesáhl počet tiktokerů dva miliony. Žádná jiná síť neroste tak rychle. TikTok loni svým majitelům vydělal na ziscích z reklamy zhruba 12 miliard dolarů, příští rok se očekává dvojnásobek.

Nebo také ne, protože se kolem něj stahuje smyčka. Generální ředitel TikToku před třemi týdny čelil tvrdému grilování před americkým Kongresem, kde ho tamní zákonodárci otevřeně vyzývali k odprodeji sítě nějaké americké firmě, pokud nechce, aby Spojené státy TikTok na největším světovém trhu rovnou plošně zakázaly. Americká vláda již znemožnila jeho používání na přístrojích svých zaměstnanců, stejně postupuje mnoho jednotlivých amerických států, TikTok zakazují americké univerzity. Spojené státy nejsou jedinou zemí, která k nějaké formě zákazu nebo omezení přistoupila. Podobně postupují Belgie, Dánsko, Kanada, Indie, Nový Zéland, Austrálie, Norsko, Tchaj-wan, Velká Británie, Francie, Nizozemsko nebo instituce Evropské unie. V České republice vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) oficiální varování před možným zneužitím tiktokových dat čínskou vládou, na jehož základě by měli užívání čínské sociální sítě omezit či zakázat správci informačních systémů kritické infrastruktury – tedy třeba elektráren nebo nemocnic. Minulý týden zakázaly TikTok svým zaměstnancům zdejší vysoké školy.