0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás

Tiskové zprávy

32 článků

↓ INZERCE

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Respekt uvede na webu film Papírový atentát
Tiskové zprávy2 minuty

Respekt uvede na webu film Papírový atentát

Týdeník Respekt dnes vydal jako přílohu papírové dioráma s tématem takzvaného Sarajevského atentátu na sklonku roku 1997. Zároveň s tím uvede na svých webových stránkách ve středu 28. listopadu v předpremiéře film Papírový atentát. Dokument, který natočili Petr Fischer a Radim Procházka je filmovým zpracováním této události a vychází výtvarně právě z dnes vydaného diorámatu.

26. 11. 2007
Načíst další články