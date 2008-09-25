Tiskové zprávy
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V Respekt Edici vychází nová kniha Pavla Reisenauera
30. 4. 2008
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Uvedení nové hry Václava Havla v režii Davida Radoka
1. 4. 2008
Respekt uvede na webu film Papírový atentát
Týdeník Respekt dnes vydal jako přílohu papírové dioráma s tématem takzvaného Sarajevského atentátu na sklonku roku 1997. Zároveň s tím uvede na svých webových stránkách ve středu 28. listopadu v předpremiéře film Papírový atentát. Dokument, který natočili Petr Fischer a Radim Procházka je filmovým zpracováním této události a vychází výtvarně právě z dnes vydaného diorámatu.
26. 11. 2007
Vydavatel týdeníku Respekt změnil název i právní formu
9. 11. 2007