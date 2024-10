Úchyl z doby bronzové

V roce 2014 se herec B. J. Novak, známý především jako úlisný asistent Ryan ze seriálu Kancl, objevil v Noční show Davida Lettermana a přiznal se, že před 17 lety sehrál malou roli v dějinách americké krajní pravice. Jak daleký dosah bude tato epizodka mít, tehdy netušil ani on (který v té době studoval na střední škole), ani oběti jeho vtípku, jimiž se stali zmatení návštěvníci Muzea výtvarných umění v Bostonu. Novak se domluvil se svým rumunským spolužákem mluvícím hlubokým hlasem a nahráli audiokomentář k výstavě Příběhy ze země draků: Tisíc let čínského malířství. S pomocí kamarádů pak nastrčili kazety se svou nahrávkou do oficiálních audioprůvodců muzea.