Snižování emisí neznamená jen omezování a obtíže, je to velká příležitost. V Číně to pochopili

Asi to, že potkávám spoustu inspirativních lidí. Neustále vídám všemožné bláznivé lidi, kteří věří, že mohou změnit status quo nebo způsoby, jakými věci děláme. Je úžasné sledovat, když to pak někteří dokážou uskutečnit. Například teď jsem poslouchala člověka, který v panelové debatě mluvil o kouzelnících a prorocích. Mám ráda jak čaroděje, tak proroky, a je to taková výsada, že se teď ve své pozici mohu s mnoha z nich setkávat.