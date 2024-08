Nechápeme, kde bere ruská prokuratura čas na sledování jednoho českého produktu 

Přímá distribuce je téměř nemožná, „krabičky“ do Ruska dováží jen pár společností. Platformy pro elektronickou distribuci, jako je třeba Steam nebo Good Old Games, v Rusku stále ještě fungují. Je ale složité na nich hry zaplatit. Jediná možnost jsou teď kartičky s kódem, které se dají stále získat v tamních obchodech. Je to pozůstatek z doby, kdy se tam mohly podobné normálně prodávat. Ten kód zadají hráči do aplikací, dobijí si kredit a můžou nakupovat.