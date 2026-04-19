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Anketa
Která reality show byla podle vás přelomová a proč?
Respekt
•
19. 4. 2026
Anketa
Skončila druhá série úspěšné reality show Zrádci. Čím si diváky získala, v čem spočívá její jedinečnost?
Respekt
•
7. 12. 2025
Rozhovor
•
9 minut
Pochopila jsem, že člověk musí být v uvozovkách Američan, aby prorazil
Pavel Turek
•
25. 4. 2025
Kultura
•
9 minut
Bájné zvíře jménem algoritmus udělá hit téměř z čehokoli
Jindřiška Bláhová
•
1. 12. 2024
Rozhovor
•
5 minut
Je mi jedno, jestli to, na čem se podílím, má čtyři procenta na ČSFD, nebo vyhraje Českého lva
Jindřiška Bláhová
•
22. 9. 2022
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