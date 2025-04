Společenská smlouva pro duševní zdraví

Globální dění přinejmenším od covidové pandemie až po aktuální válečné konflikty přináší výzvy i pro duševní zdraví nejmladší generace, zároveň žijící již pod důsledným vlivem technologií v jejich uších a s výhledem na technologiemi nevyzpytatelně ovlivněný budoucí trh práce. Jedna z nejužitečnějších věcí, co svým dětem, žákům a studentům můžeme nabídnout, je podpora jejich psychické odolnosti – připravenosti na to, potýkat se tvořivě s potížemi, jejichž projevy mohou být hodně odlišné od světa, který my známe.