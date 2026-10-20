Šárka Homfray: Šetřit na státu znamená šetřit i na právní jistotě
Aby se nestávalo, že lidé dostávají rozdílné instrukce a odpovědi na úřadech proto, že bydlí o pár okresů dál, musí stát investovat do odbornosti, vzdělávání, srozumitelných metodik a technologií úředníků
Když jdeme na úřad, a jedno jestli v Praze, Hradci Králové nebo Horní Dolní, očekáváme, že stejná pravidla budou mít i stejné uplatnění. Nový výzkum veřejného ochránce práv, který se zaměřil na některé konkrétní situace vznikající při aplikaci správního řádu, ale ukazuje, že praxe jednotlivých úřadů může být překvapivě rozdílná. Jinak mohou například nakládat s elektronickým podáním nebo s žádostí o nahlížení do spisu. Pro člověka na druhé straně přepážky přitom nejde o právní kuriozitu, ale o praktické naplnění zásady legitimního očekávání. Potřebuje totiž vědět, co od veřejné moci může očekávat a co konkrétně se po něm chce.
Bylo by velice snadné taková zjištění zarámovat jako důkaz pro tezi, že úřednictvo neví, co má dělat, a svévolně vyrábí další regulaci a byrokracii. Jenže to by bylo nejen snadné, ale zejména zavádějící. Správní právo není jednoduchá disciplína a lidé, kteří ho mají každý den aplikovat, pracují ve velmi rozmanitých podmínkách. Jinou odbornou podporu má velký úřad s právním oddělením a metodiky a jinou malá obec, kde několik lidí zajišťuje širokou škálu agend. Samotné úřady přitom podle tohoto výzkumu o větší metodickou podporu stojí.
Česko má mimořádně mnoho malých obcí a stát na ně přenesl řadu svých úkolů, aniž by její uplatňování vždy adekvátně koordinoval a podporoval. Jiný letošní výzkum veřejného ochránce práv rovněž ukázal, že právě malé obce narážejí na nedostatek lidí, odborných kapacit i peněz a upozorňují také na složitost agend, které mají vykonávat. Přesto od nich samozřejmě očekáváme stejně kvalitní výkon státní moci jako od mnohem větších institucí.
Debaty o státu se přitom často vedou opačným směrem. Úřadů má být méně, lidí má být méně, administrativa má být levnější, zejména z toho státního rozpočtu je potřeba šetřit. Jenže odborná kapacita, průběžné vzdělávání, srozumitelné metodiky nebo fungující technologie nejsou žádná zbytečná režie. Jde o nezbytné předpoklady pro to, aby různí lidé nedostávali rozdílné instrukce a různé odpovědi jen z toho důvodu, že bydlí o několik okresů dál.
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