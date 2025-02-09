Ranní postřeh Nory Fridrichové: Putin, náš spasitel!
„Kéž Putin smete náš systém, rád se na tom budu podílet.“
Tato slova vyřkl v mém podcastu Nikola, jeden ze tří protagonistů dokumentu režiséra Robina Kvapila Velký vlastenecký výlet. Nikola se domnívá, že Putin je „jako jediný na světě schopen zastavit ideologická šílenství Západu, všechny tyhle gríndýly“.
Když jsem na premiéře sledovala Kvapilův dokument, právě Nikola mi přišel jako ten, na koho devítidenní pobyt na Ukrajině zapůsobil nejvíc. Tvůrci dokumentu pro své protagonisty připravili pobyt all inclusive: sirény, úprky do krytu, výuka dětí v podzemí metra, muž u domu, kde bomba zabila tři generace jeho rodiny, nebo pohřebiště obětí ruských okupantů v Izjumu.
Zrovna na pohřebišti Nikola vypadal, že mu to, co vidí, není vůbec příjemné. Do podcastu už ale dorazil vybavený informacemi o tom, že v Izjumu šlo o místo, „kam své blízké pohřbívali místní“ a „pohřbívali se sem lidi, co zemřeli normálně“. Fakt, že ruští vojáci znásilňují na Ukrajině i děti, Nikola hodnotil jako „údajná znásilňování“. U Anny Politkovské, ruské opoziční novinářky a kritičky Putina, zastřelené na ulici v roce 2006, Nikola viděl jako problém to, co psala, že „Ruskou federaci chtěla řídit jako Spolkovou republiku Německo“. A Ukrajinu prý Rusko napadlo poté, co se vůči Rusku „chovala hloupě“.
