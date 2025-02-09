0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Samy, nebo za ručičku?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
2. 9. 20252 minuty

Ranní postřeh Nory Fridrichové: Putin, náš spasitel!

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Nora Fridrichová

Kéž Putin smete náš systém, rád se na tom budu podílet.

Tato slova vyřkl v mém podcastu Nikola, jeden ze tří protagonistů dokumentu režiséra Robina Kvapila Velký vlastenecký výlet. Nikola se domnívá, že Putin je jako jediný na světě schopen zastavit ideologická šílenství Západu, všechny tyhle gríndýly“.

Když jsem na premiéře sledovala Kvapilův dokument, právě Nikola mi přišel jako ten, na koho devítidenní pobyt na Ukrajině zapůsobil nejvíc. Tvůrci dokumentu pro své protagonisty připravili pobyt all inclusive: sirény, úprky do krytu, výuka dětí v podzemí metra, muž u domu, kde bomba zabila tři generace jeho rodiny, nebo pohřebiště obětí ruských okupantů v Izjumu.

↓ INZERCE

Zrovna na pohřebišti Nikola vypadal, že mu to, co vidí, není vůbec příjemné. Do podcastu už ale dorazil vybavený informacemi o tom, že v Izjumu šlo o místo, kam své blízké pohřbívali místní a pohřbívali se sem lidi, co zemřeli normálně. Fakt, že ruští vojáci znásilňují na Ukrajině i děti, Nikola hodnotil jako údajná znásilňování. U Anny Politkovské, ruské opoziční novinářky a kritičky Putina, zastřelené na ulici v roce 2006, Nikola viděl jako problém to, co psala, že Ruskou federaci chtěla řídit jako Spolkovou republiku Německo“. A Ukrajinu prý Rusko napadlo poté, co se vůči Rusku chovala hloupě“.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články