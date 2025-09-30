0:00
Astrounat Brázda
30. 9. 20253 minuty

Ranní postřeh Nory Fridrichové: Cibulka & Sládek uvádějí

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Nora Fridrichová

Popravdě, jestli je komu co závidět, tak moderátorovi ČT Bohumilu Klepetkovi debatu, ve které mu v sobotu vystoupili dva volební lídři Miroslav Sládek a Petr Cibulka v roli expertů na finance a obranu. Nabízím „best of“:

Klepetko: Tak prosím další hosty o reakci. 

Sládek: Ne ne ne! 

