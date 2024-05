Psychologická poradna: Co je spravedlivé při výchově sourozenců?

Měli bychom oběma dětem poskytnout stejné možnosti, nebo bychom měli každému dát to nejlepší, co je v danou chvíli možné? Co je spravedlivé při výchově sourozenců?

Máme dvě dcery. Myslím, že jako mnoho rodičů se toho s prvním dítětem hodně naučíme a s druhým to jde nějak snáz. Nicméně jsme se dostali do situace, kdy si nejsme jisti, co je správné.