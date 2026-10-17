0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Psychologická poradna17. 10. 20263 minuty

Obrazovky se staly pro mého devítiletého syna téměř jediným způsobem odpočinku

Jak ho mám správně vést, aby si k technologiím vytvořil zdravý vztah?

Iveta Tanoczká
,
Denník N

Mám devítiletého syna, o jehož chování se v posledním období začínám obávat. Vždy byl velmi zvědavý a rozumný, má fajn kamarády a rád sportuje. Po letních prázdninách a úvodní adaptaci na čtvrtý ročník jsem si však všimla, že benevolentnější prázdninový režim se projevil výrazným nárůstem času stráveného u počítače a mobilu.

Uvědomuji si, že zájem o technologie, hry a sportovní obsah je v jeho věku přirozený. Pohádky ani filmy ho už moc nezajímají, místo toho vyhledává zejména videa související s jeho zájmy nebo hraje hry. Problém vidím spíše v tom, že obrazovky se pro něj staly téměř jediným způsobem odpočinku a trávení volného času doma, když jsme spolu sami.

Syn žije ve střídavé péči, snažíme se mu vytvářet bezpečné respektující prostředí. Mnohé výchovné situace jsou však pro mě jako single mámu náročné, protože musím hospodařit pouze s vlastní energií a cítím se tak ve výchově velmi osamělá.

↓ INZERCE

Když přijedeme ze školy a po kroužcích domů a kamarádi nemají čas jít ven, syn si lehne na gauč a automaticky se chce dívat videa či hrát hry. Pokud obrazovku nemá, jako by nevěděl, co se sebou. Jsou dny, kdy moje návrhy na jiné aktivity odmítá, neumí se sám zabavit ani chvíli a pravidelně vyjednává o dalším čase u obrazovky. Nebývá agresivní a nakonec se s ním vždy dokážu dohodnout, ale stojí mě to hodně energie a cítím, že jako máma nedělám dost.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články